Завтра в Украине ожидается небольшой снег и до 5° мороза

Завтра, 25 декабря, в отдельных регионах Украины ожидается небольшой снег.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

В частности, по прогнозам синоптиков, небольшой снег будет в западных, ночью и в восточных областях, Приазовье и в Крыму, а днем также местами в северных областях; на остальной территории без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, на юго-востоке северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья до 12°; днем 0-5° мороза, в западных областях и на крайнем юге 1-3° тепла.

В Киеве и Киевской области в воскресенье облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 3-8°, при прояснениях местами 10-12° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.