Украинцы во время новогодних праздников выбрасывают в мусор продуктов на 470 млн. грн.

Во время новогодних праздников украинцы выбрасывают в мусорный ящик продукты на 470 млн. грн.

По результатам опроса агентства AgriSurvey Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), до 12% продуктов питания, закупленных городским населением Украины к новогоднему столу, не потребляется и портится, сообщила УНИАН пресс-служба УКАБ.

В денежном выражении стандартный праздничный стол из четырех взрослых и двух детей в среднем выбрасывает в мусорный ящик 90 грн. Итого по всему городскому населению Украины расход составляет порядка 470 млн. грн.

По словам директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса ГАГАЛЮКА, во время опроса 54% респондентов указали, что у них во время праздников портится до 5% закупленных продуктов. «Таким образом, по этой группе во время праздников на помойку выбрасывается количество продукции эквивалентное 850 тонн колбасы «Московской» или 2,5 тыс. тонн свиных ошейков, или же 4 тыс. литров шампанского. Еще у 40% опрошенных портится от 5% до 15% продукции, а это – эквивалент 300 тонн красной икры или 3,5 тыс. тонн твердого сыра, или же 4 тыс. тонн масла», – утверждает Т. ГАГАЛЮК.

Такие показатели свидетельствуют о том, что украинцам есть к чему стремиться в плане культуры потребления. В то же время, по данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO), ежегодно в мире портится около 1,3 млрд. тонн продуктов питания, а это около одной трети продукции, предназначенной для потребления людьми.