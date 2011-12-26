Завтра на севере и востоке Украине ожидается небольшой дождь

Завтра ночью на севере Левобережья Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, днем в северной и восточной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части и в Карпатском регионе местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, 7-12 м/с, в восточных областях и на севере Левобережья порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-7°. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.