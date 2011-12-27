Власти Японии скупят весь рис из Фукусимы с уровнем радиации выше 100 беккерелей на кг

Власти Японии намерены скупить весь запрещенный к поставкам рис из префектуры Фукусима, содержание радиоактивных элементов в котором превышает 100 беккерелей на килограмм, сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Митихико Кано.

По предварительной оценке, объем риса, который государству предстоит скупить у производителей, может достигнуть 4 тысячи тонн. Ориентировочная стоимость риса пока не раскрывается.

Как подчеркнул М.Кано, Министерство сельского хозяйства также планирует провести ряд встреч с руководством компании-оператора АЭС "Фукусима-1" TEPCO для обсуждения вопросов о разделении финансового бремени.

Запрет на поставки риса из этого района был введен еще в конце ноября, что значительно сократило доходы местных производителей, и без того страдающих от последствий разрушительного землетрясения, цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1", произошедших в стране в марте текущего года.

Впервые повышенный уровень радиации был зафиксирован в рисе 11 ноября в районе Онами, где посевные площади составляют 42 гектара. В минувшие выходные превышение нормы содержания радиоактивных элементов в рисе было зафиксировано в рисе сразу с пяти ферм из этого же района.

В последующем поступили сообщения об обнаружении повышенного уровня радиации в рисе, собранном в районе Датэ, расположенном севере префектуры Фукусима.

При государственной норме в 500 беккерелей на килограмм в необработанном рисе из Датэ максимальное содержание радиоактивных элементов на килограмм достигало 1,05 тысячи беккерелей. В необработанном рисе из Онами максимальное содержание радиоактивных элементов на килограмм достигало 1,27 тысячи беккерелей.

В результате аварии на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения и 15-метрового цунами была остановлена подача воды для охлаждения реакторов, что привело к тому, что топливо прожгло корпуса реакторов и скопилось в защитной оболочке. Через несколько часов после отключения системы охлаждения взрывы скопившегося водорода повредили крышу на первом, третьем и четвертом энергоблоках, нарушив их герметичность. Следствием этого стали утечки радиации в воздух и воду, после чего радиоактивные вещества стали обнаруживать в питьевой воде, овощах, чае, мясе, грибах, молоке и других продуктах питания. Из 20-30-километровой зоны в радиусе от станции было эвакуировано около 140 тысяч жителей.

В декабре премьер-министр Японии объявил о завершении второго этапа ликвидации аварии на АЭС "Фукусима-1" - холодной остановки первого, второго и третьего реакторов станции. Целями так называемого второго этапа ликвидации аварии на АЭС были стабилизация температуры в реакторах ниже 100 градусов, снижение радиационного излучения в энергоблоках и уровня радиации на территории станции.

Следующая долгосрочная задача, стоящая перед Японией в ближайшие 30-40 лет, - демонтаж самих реакторов и извлечение ядерного топлива, передает РИА "Новости".