В результате наводнения на Филиппинах погибли почти 1,5 тыс. человек

Число жертв наводнения на юге Филиппин достигло почти 1,5 тысяч.

Как передает Радио «Свобода», об этом сообщила служба гражданской обороны страны. Спасатели продолжают поиски тел погибших.

Почти 900 человек стали жертвами наводнения, вызванного тропическим штормом "Ваши" 17 декабря, в портовом городе Кагаян; свыше 450 человек погибли в близлежащем городе Ильган.

Пропавшими без вести официально числятся 84 человека, однако от граждан поступили заявления о пропаже еще около тысячи человек. Многие из них могут оказаться среди погибших.