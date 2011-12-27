Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, днем будет до 7° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 декабря будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. В Карпатах и в Закарпатье на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман, гололед. Ветер западный, 7-12 м/с, в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на Закарпатье 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму до 9° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.