Теплая погода в декабре положительно повлияла на развитие озимых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Аномально теплая погода, которая наблюдалась в декабре, была полезной для посевов, и на значительной части полей южных, даже западных, и некоторых центральных областей появились всходы. Говорить о том, что это полноценные всходы, невозможно, но все таки ситуация несколько улучшилась, местами началось укоренение растений», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

Она отметила, что в декабре прекратилась осенняя засуха, однако количество выпавших осадков не компенсировало осенний и летний дефицит влаги. «Осадки полезны, поскольку почва сейчас талая и все осадки пошли на пополнение влагозапасов почвы», - сообщила эксперт. Она также добавила, что влажная почва определенным образом задерживает снижение температуры, поскольку охлаждается значительно медленнее, чем сухая, и в случае понижения температуры, это определенным образом защитит посевы.

«Ситуация остается нестандартной и неблагоприятной для формирования урожая озимых культур 2012 года. По предварительным оценкам мы может утверждать, что только 30% засеянных площадей имеют потенциал нормального урожая», - сообщила эксперт.

По ее словам, впервые за 50 лет в Украине был нарушен биологический цикл озимых культур. За 50 лет озимые никогда не входили в зиму в таком состоянии. Причина - жесткая засуха, в течение которой 3-4 месяца в Украине не было дождей. «30% засеянных площадей не взошло совсем, 40% - в плохом состоянии и их нужно будет пересевать, потому что урожай, который с них будет получен, не компенсирует затраты. Ситуация аномальная», - отметила Т.АДАМЕНКО.

Она также подчеркнула, что температура, которая на сегодняшний день наблюдается в Украине, для озимых нормальная, но снижение температуры до 15 градусов при отсутствии снежного покрова может привести к дополнительным потерям той незначительной части посевов, которые сейчас в нормальном состоянии.

Напомним, что по данным Минагропрода, в Украине озимой пшеницей было засеяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, рожью - 0,3 млн. га и озимым рапсом - 0,9 млн. га.