Повышение акциза на табачные изделия приведет к росту теневого рынка — производители

Повышение акцизных ставок на табачные изделия будет способствовать дальнейшему росту теневого рынка.

Такое мнение в комментариях УНИАН высказали участники рынка.

«Повышение в январе 2012 года приведет к росту цен на табачную продукцию в среднем на 55 копеек», - сообщил директор отдела корпоративных вопросов "JTI Украина" ("Джапан Тобакко Интернешнл Украина") Александр КОГУТ, комментируя повышение парламентом акцизных ставок на табачные изделия на 15% с 1 января 2012 года.

«С одной стороны, мы с пониманием относимся к желанию государства повышать ставки акцизного налога в нынешних экономических условиях. С другой стороны, на табачном рынке наблюдается устойчивая тенденция к росту контрабанды и подделок, и, конечно, дальнейшее повышение ставок акциза может усугубить эту тенденцию», - сказал начальник отдела корпоративных связей «Бритиш Американ Тобакко Украина» Андрей КРИЛЬ.

Директор по корпоративным вопросам Imperial Tоbассо в Украине Юрий КИШКО отметил, что согласно Налоговому кодексу Украины, закон об увеличении ставок акцизного сбора на уровень роста потребительских цен должен быть принят за 6 месяцев до его вступления в силу, т.е. до 1 июля 2011 года. Данная практика широко распространена в других странах и позволяет компаниям эффективно планировать бизнес, а государству – налоговые поступления. Однако в Украине это требование не выполняется.

По словам менеджера по корпоративным коммуникациям ПрАО «Филип Моррис Украина» Алексея КАЛИНИЧЕНКО, решение Верховной Рады может создать дополнительные стимулы для незаконного оборота сигарет в Украине. «С 1 января 2012 г. разница в ставках увеличится, что сделает украинский рынок еще более привлекательным для контрабанды и фальсификации сигарет. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Госпотребстандарта, уже в этом году выявлены факты продажи контрабандных и контрафактных сигарет в каждой третьей проверенной торговой точке при цене на 20-25% дешевле легальной продукции», - добавил он.

А.КОГУТ сообщил, что главное последствие незаконной торговли табаком - это снижение налоговых поступлений в бюджет. «Чтобы посчитать, сколько потерял украинский бюджет в виде неуплаченных налогов на сигареты, можно взять минимальные оценки уровня потребления контрабанды – 4% и минимальную стоимость пачки сигарет, а также приблизительные оценки налоговой нагрузки в цене каждой пачки. Объем рынка в 2010 году составил 93,9 млрд. штук. Получается, что в 2010 году из-за роста теневого рынка украинский бюджет потерял минимум 680 млн. грн.», - отметил он.

По словам А.КОГУТА, законопроект Кабинета Министров об индексации ставок налогов на 2012 год был зарегистрирован в июне, но позже был отозван. В ноябре в первом чтении был принят законопроект № 9356, который предполагал индексацию ставок акцизного сбора на 8,9%, так же как и законопроект Кабмина. После этого табачная отрасль ждала второго чтения и планировала свою деятельность в 2012 году исходя из этой цифры. «Предложение индексировать ставки на 15% возникло и было принято буквально за одну ночь и за неделю до того, как новые ставки должны вступить в силу. Такие непредсказуемые решения – одна из причин, по которым уровень инвестиционной привлекательности Украины упал ниже уровня 2008 года», - отметил он, добавив, что это решение принято на фоне ежегодного сокращения объемов производства табачных изделий более чем на 10% и роста объемов потребления контрабандных сигарет со значения, близкого к нулю в 2010 году, до 4% (по минимальным оценкам) в 2011 году.

«Для нас стало неожиданностью решение народных депутатов повысить ставку акцизного сбора на табачные изделия на 15%, поскольку в первом чтении было утверждено повышение в соответствии с индексом потребительских цен – 8,9%. Новые ставки вступят в силу фактически через неделю, хотя в соответствии с Налоговым кодексом изменения ставок акциза должны были быть утверждены еще в июле. Такие действия законодателей не дают возможности компаниям нормально планировать свой бизнес», - заявил А.КАЛИНИЧЕНКО.

А.КРИЛЬ отметил, что при любых изменениях ставок налога важным для бизнеса является наличие достаточных переходных периодов.