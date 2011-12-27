Инвестиции в АПК Житомирской области выросли втрое

В Житомирской области инвестиции в аграрный сектор экономики в 2011 году выросли к 2010 году в три раза - до 693 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации сообщил начальник управления Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, "в этом году по сравнению с прошлым годом втрое увеличено инвестирование в аграрную отрасль, с начала года объем валовых инвестиций составляет 693 млн. грн., в том числе 13 миллионов иностранных инвестиций в гривневом эквиваленте". "Инвестиции привлекались как в растениеводство, так и в животноводство региона", - добавил он.

При этом Н. ДИДКОВСКИЙ уточнил, что в прошлом году в аграрный сектор Житомирской области инвестировалось 217 млн. грн, в т.ч. 5,8 млн. грн. - иностранных.

Начальник Главного управления АПК Житомирской ОГА отметил, что инвестиционная деятельность мощных аграрных кампаний существенно повлияла на положительные результаты этого года в аграрном секторе области. Речь идет о таких инвестиционных кампаниях, как ООО «АТК», ООО "Укрзернопром", ООО "Аларит-Трейд», ООО «Укр Агро РТ», ООО «ВВ Агро», ООО СП «Нибулон», ООО «Лотуре-Агро », ФХ «Аделаида», которые успешно ведут хозяйство.

"Этому также содействовало усиление банковского кредитования аграрной сферы Житомирской области", - сообщил он.

"В этом году к прошлогоднему в 2,5 раза увеличены объемы кредитования сельхозтоваропроизводителей Житомирщины. Если в прошлом году агроформирования привлекли около 40 млн. грн. кредитных ресурсов, то в 2011 г. - 108 млн. грн.",- сказал Н. ДИДКОВСКИЙ.

Согласно информации пресс-службы ОГА, в Житомирской области отработаны и действуют механизмы поддержки аграриев за счет средств областного бюджета по 8 производственным направлениям. При поддержке облгосадминистрации освоено 7,5 млн. грн. из областного, и 29 млн. грн. - из государственного бюджета.

Ожидается индекс валового производства сельскохозяйственной продукции за 2011 год на уровне 108%.

По итогам года в агроформирования области поступит в пределах 1,5 млрд. грн. выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, что позволит при 18% рентабельности получить почти 230 млн. грн. прибыли.