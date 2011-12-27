Аграриям нужно адаптироваться к изменению климатических условий — эксперты

Аграриям необходимо учитывать изменение климатических условий и адаптироваться к ним. Такое мнение высказали сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны АДАМЕНКО, на сегодня увеличение теплообеспечения вегетационного периода растений вследствие потепления приводит к увеличению продуктивности посевов, «но как долго будет продолжаться этот период — вопрос, возможно, это будет десять лет». «А потом, если сохранится такая тенденция и интенсивность потепления в летние месяцы, то мы постепенно перейдем в период неблагоприятных агрометеорологических условий за счет того, поскольку это приведет к уменьшению количества осадков», - отметила эксперт.

По словам начальника Гидрометцентра Николая КУЛЬБИДЫ, определенные позитивные факторы, которые имели место в начале потепления и в середине этого процесса, при максимальных значениях роста температур, которые возможны уже в ближайшие 10-20 лет, будут иметь обратные процессы, когда негативное влияние будет превышать позитивный фактор.

По словам Т.АДАМЕНКО, аграриям нужно отслеживать тенденции в изменении климата и принимать соответствующие решения. «Очень много вопросов — и селекция сортов, и приспособление их к новым агроклиматическим условиям. Ни наши технологии, ни наши сорта не приспособлены к европейской зиме. Учитывая то, что у нас идет потепление зимнего периода, нужно брать опыт западных стран, их семена, их технологии и т.д.», - отметила она.