28-30 декабря в Киеве пройдут предновогодние сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.

В частности, 28 декабря ярмарка пройдет в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 42.

29 декабря ярмарка состоится в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116.

30 декабря ярмарки пройдут в Голосеевском районе на просп. 40-летие Октября, 116; в Днепровском районе на ул. А.Бучмы; в Святошинском районе на ул. Прилужной; в Соломенском районе на ул. Стадионной.

Продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.