В Минагропроде отмечают улучшение состояния озимых

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отмечают, что в связи с благоприятными погодными условиями состояние озимых культур улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«За последние 20 дней состояние озимых не ухудшилось, а, наоборот, улучшилось на 5%. Сегодняшняя погода, может быть, необычная, но, по большому счету, если будет плавное вхождение в зиму, то некоторые улучшения будут», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что в случае неблагоприятных погодных условий украинские хозяйства готовы к пересеву озимых.

Напомним, что, по данным Минагропрода, в Украине озимой пшеницей засеяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, рожью - 0,3 млн. га и озимым рапсом - 0,9 млн. га.