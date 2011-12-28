Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь на западе небольшой дождь

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, юго-западный (в Крыму северо-восточный), 5-12 м/с, днем на западе отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, на востоке до 8° мороза, на Южном побережье Крыма 4-6° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем юге 6-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киевской области в четверг – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.