Кабмин в начале 2012 года изменит состав потребительской корзины

Министерство экономического развития и торговли Украины в начале 2012 года планирует подготовить изменения в составе потребительской корзины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на брифинге.

«Вы знаете, что с 2005 года, к сожалению, все это тормозилось, Министерство экономического развития совместно с другими министерствами и ведомствами отработало ту позицию, и сразу после Нового года мы выйдем со своим проектом решения на рассмотрение Кабинета министров», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Также он сообщил, что после изменения потребительской корзины Минэкономразвития планирует начать пересмотр набора потребительских товаров и услуг, который используется для расчета показателей инфляции.