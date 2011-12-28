«Авангард» запустил первую очередь зоны молодняка на птицефабрике в Херсонской области

Агрохолдинг «Авангард», один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов, запустил первую очередь зоны молодняка на птицефабрике в селе Чернобаевка (Херсонская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что первая очередь зоны молодняка насчитывает 1,5 млн. кур. Объем уже вложенных инвестиций в проект - 960 млн. грн. Полная стоимость проекта по строительству птицефабрики и комплекса из комбикормового завода мощностью 60 тонн кормов в час, убойного цеха и биогазового завода на помете и отходах производства, а также зернохранилища на 300 тыс. тонн зерна, а также аналогичного проекта ПАО «Авис» в Хмельницкой области составит к 2013 году 5,7 млрд. грн.

По данным компании, общее поголовье молодняка на проекте ОАО «Чернобаевское» к концу 2012 года составит 2,5 млн. кур (10 птичников, из которых 6 уже построено). Кроме того, в течение 2012 года будет введена в работу трехмиллионная зона кур-несушек с последующим доведением их поголовья до 5 млн. (20 птичников).

После полного ввода фабрики в эксплуатацию, в 2013 году объем производства яиц в тандеме фабрик «АВИС» (Хмельницкая обл.) и «Чернобаевское» составит 3 млрд. шт. в год. Общий объем производства яиц предприятиями «Авангарда» с 2013 года составит 8,2 млрд. шт.

По словам финансового директора компании «Авангард» Ирины МАРЧЕНКО, проект в Чернобаевке должен стать одной из крупнейших птицефабрик в Европе и Азии.

Справка УНИАН. Компания «Аграрный Холдинг Авангард» (ГК «Авангард», Ивано-Франковск) – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц в Украине (43% промышленного рынка яиц) и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.