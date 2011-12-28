У Азарова предлагают ввести штрафы за реализацию товаров, угрожающих жизни потребителей

Правительство предлагает ввести штрафы за реализацию товаров, представляющих угрозу жизни потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на брифинге.

По его словам, соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании Кабинета министров.

Как сообщил В.КОПЫЛОВ, согласно документу, при первом случае обнаружения товара, опасного для потребителя, в отношении реализатора применяется штраф в размере 5 тыс. грн., в случае повторного установления такого факта, штраф составит трехкратную стоимость партии товара.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ срочно разработать изменения в законодательство по обеспечению качества и безопасности товаров на украинском рынке.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров 14 декабря.

«Потоку разносортных товаров нужно поставить заслон, и вообще сделать невозможным попадание на украинский рынок товаров, которые не соответствуют стандартам и техническим требованиям. Еще на границе заворачивать то, чему место на свалке опасных отходов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул необходимость введения штрафных санкций для продавцов товаров, внедрения обязательства собственными средствами извлекать некачественные товары с рынка, компенсировать нанесенный ущерб, а также разрешить Госпотребнадзору проверять без предупреждения торговые предприятия.