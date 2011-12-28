Госземагентство предлагает увеличить максимальную площадь аренды земли

Государственное агентство земельных ресурсов Украины предлагает увеличить максимальную площадь аренды сельскохозяйственной земли одним юридическим или физическим лицом до 35% в границах одного района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Есть предложение, чтобы вообще исключить эту норму, чтобы не было никаких ограничений, но есть антимонопольное законодательство, и поэтому мы предложили 35% в одном районе — максимально для земель сельскохозяйственного назначения в одних руках», - сообщил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, в законопроекте «О рынке земель», который принят в первом чтении, ограничение на площадь сельхозземли в аренде одного фермерского хозяйства, юридического или физического лица, установлено на уровне 6 тыс. га. «Надеемся, что эта норма будет пересмотрена», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель». В ближайшее время парламент планирует рассмотреть законопроект во втором чтении. Документ предусматривает жесткие ограничения по возможности покупки земли (не более 100 га в одни руки, причем без возможности покупки земли юридическими лицами), а также аренды (не более 6 тыс. га в границах района).