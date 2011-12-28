Эксперты: цена земли должна быть не ниже нормативно-денежной оценки

Эксперты считают, что цена сельхозземли должна быть не ниже нормативно-денежной оценки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс ЛИССИТСА.

«Если цель завершения земельной реформы — дать возможность собственникам земельных паев сельскохозяйственного назначения продать их землю... почему бы не дать им продать дорого? Нужно в законе (о рынке земель — УНИАН) прописать, что те агенты, которые будут покупать землю у селян, должны покупать ее не по экспертной оценке, где эксперты могут оценить ее в 200-300 долл., а по нормативно-денежной оценке, которую государство установило на уровне 21 тыс. грн. с 1 января 2012 года», - отметил А.ЛИССИТСА.

По словам эксперта, это необходимо для того, чтобы «не порождать класс спекулянтов на рынке земли, который оценит землю сегодня в 200 долл., а завтра в 300 долл.».

При этом А.ЛИССИТСА отметил, что продажа земли по цене не ниже нормативно-денежной оценки уберет дисбаланс между арендаторами и покупателями земли. «Компании, которые обрабатывают землю, платят арендную плату исходя из нормативно-денежной оценки, которая с 1 января 2012 года будет составлять 21 тыс. грн. за га, а с другой точки зрения, экспертная оценка может оценить эту землю например в 1 тыс. грн. Возникает вопрос: зачем мне обрабатывать землю, если я плачу арендную плату с одной цифры, а стоимость земли совсем другая? Тут полный дисбаланс», - отметил специалист.