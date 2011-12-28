В Черновцах введен в эксплуатацию молокоперерабатывающий завод "Аполло"

Сегодня в Черновцах предприятие "Аполло" открыло молокоперерабатывающий завод.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия принял участие председатель облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ.

"Черновицкая область была единственной в Украине, которая не имела такого предприятия, и сегодня я выполняю свое обещание, что молокозавод на Буковине заработает в 2011 году", - сказал он.

В текущем году благодаря инвестициям ООО "Аполло" в размере более 15 млн. грн. было приобретено новое современное оборудование, проведена модернизация существующих цехов. Мощность предприятия составляет 50 тонн в смену, и, таким образом, завод может переработать все молоко, которое производят агроформирования области.

При этом М. ПАПИЕВ отметил, что сам факт открытия молокозавода в Черновцах еще ни о чем не говорит - в первую очередь нужно вернуть сырьевую базу, которая была утрачена в последние годы.

"Предприятие будет работать стабильно и эффективно только тогда, когда в области будут современные молочные фермы. Если новый молокозавод будет ориентироваться только на закупку сырья у населения, его продукция и ее качество не смогут конкурировать с другими производителями, которые уже длительное время закупают молоко у буковинцев", - подчеркнул губернатор. Именно поэтому, по его словам, на коллегии ОГА было принято решение - и все главы райгосадминистраций получили соответствующее поручение - в течение следующего года во всех районах Буковины создать современные молокофермы на 2 тыс. коров каждая.

Справка УНИАН. Общая площадь территории предприятия - почти 3 тыс. кв. м. Здесь расположены цеха приемки молока, изготовления твердого сычужного сыра, масла и сметаны, разлива готовой продукции, аппаратный цех, отделение приготовления моющих растворов, камеры хранения и созревания, морозильная и коптильные камеры, компрессорная и механическая мастерские, химическая микробиологическая лаборатория, санитарно-бытовые и офисные помещения.

Стратегия предприятия заключается в производстве молочной продукции высокого качества, разработке и освоении новых ее видов, основанных на новых оригинальных рецептурах и собственных технологиях.

ООО «Аполло» - многопрофильное предприятие, главный офис которого расположен в Киеве, а филиалы в Донецке, Днепропетровске, Одессе, Севастополе и Черновцах. В состав ООО входят фармацевтический департамент (сеть аптек), лечебно-диагностический центр, швейное производство, деревообрабатывающий цех, молокоперерабатывающий завод в Черновцах.