Янукович одобрил отсрочку ответственности за использование земли без проектов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в пункт 1 раздела II «Заключительные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения плодородия почв» (относительно вступления в силу)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 декабря приняла соответствующий закон, отсрочив до 1 января 2013 года введение ответственности за использование сельскохозяйственных земель без утверждения проектов

В частности, законом устанавливается пролонгация срока введения в действие отдельных его положений, а именно - применение ответственности за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения без утверждения проектов отсрочено до 1 января 2013 года.