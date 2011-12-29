Плодоовощная корзина продолжает расти в цене в преддверии Нового года — эксперт

На прошлой неделе стоимость плодоовощной корзины выросла на 1,2% после роста на 2,6% неделей ранее. При этом сегодня стоимость плодоовощной корзины по-прежнему в 2,5 раза ниже, чем годом ранее, говорится в сообщении «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«На прошлой неделе основной рост цен был зафиксирован в сегменте фруктов, где традиционные предновогодние закупки оптовиков позволили фермерам и импортерам поднять цену на яблоко на 9%. Кроме того, на 12% подорожал банан, что еще больше усугубило ситуацию со спросом на этот фрукт, - отметила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна ГЕТЬМАН. - Цены на борщовый набор и картофель, как и прогнозировалось, не изменились, а цены на тепличные овощи выросли несущественно – на 1,5% за неделю в среднем».

При этом эксперты отмечают, что предновогоднее подорожание овощей и фруктов в Украине будет рекордно низким в этом году. Аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты» составили прогноз наиболее вероятного предновогоднего роста цен на плодоовощную продукцию в этом году, который показал, что рост будет минимальным за последние годы и составит 4,5-6%. После окончания праздников стоимость плодоовощной корзины, по оценкам экспертов, упадет ниже ее сегодняшнего уровня.

«Благодаря значительному превышению предложения овощей борщового набора и картофеля над спросом на них в предновогодний период роста цен на эти позиции фактически не будет, - отмечает Т.ГЕТЬМАН. - Фруктовая корзина подорожает незначительно, т.к. платежеспособный спрос населения по сравнению с прошлым годом существенно не увеличился, в то время как предложение фруктов выросло. Основной же рост цен ожидается в сегменте тепличных овощей, спрос на которые резко растет в период новогодних праздников, в то время как резко увеличить их производство в этот период невозможно».