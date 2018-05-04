Новогодний стол накроем по прошлогодним ценам - подорожание впереди

Кризис кризисом, а праздники - по расписанию. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, украинцы традиционно готовятся встретить Новый год пышным застольем. Эксперты добавляют оптимизма - новогодний стол обойдется, если и дороже, чем в прошлом году, то незначительно, поскольку цены на многие продукты в течение т.г. были более-менее стабильные, а на некоторые даже снизились. А вот уже в 2012-ом украинцев ждет подорожание продуктовой корзины, в первую очередь, за счет подакцизных товаров.

Между тем, с приближением новогодних праздников в Украине начинают понемногу дорожать продукты. По данным аналитиков «АПК-Информ: овощи и фрукты», на прошлой неделе стоимость плодоовощной корзины повысились на 1,2% после роста на 2,6% неделей ранее, но на сегодня цена плодоовощной корзины по-прежнему в 2,5 раза ниже, чем годом ранее. «На прошлой неделе основной рост цен был зафиксирован в сегменте фруктов, где традиционные предновогодние закупки оптовиков позволили фермерам и импортерам поднять цену на яблоко на 9%. Кроме того, на 12% подорожал банан, что еще больше усугубило ситуацию со спросом на этот фрукт, - отмечает руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман. - Цены на борщевой набор и картофель, как и прогнозировалось, не изменились, а цены на тепличные овощи выросли несущественно - на 1,5% за неделю в среднем».

Аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты» составили прогноз наиболее вероятного предновогоднего роста цен на плодоовощную продукцию, который свидетельствует, что подорожание будет минимальным за последние годы и составит 4,5-6%.

По завершению зимних праздников стоимость плодоовощной корзины, по оценкам экспертов, упадет ниже ее сегодняшнего уровня. «Благодаря значительному превышению предложения овощей борщового набора и картофеля над спросом на них в предновогодний период роста цен фактически не будет, - отмечает Т.Гетьман. - Фруктовая корзина подорожает незначительно, так как платежеспособный спрос населения по сравнению с прошлым годом существенно не увеличился, в то время как предложение фруктов выросло».

По убеждению специалистов, основной рост цен ожидается в сегменте тепличных овощей, спрос на которые резко растет в период новогодних праздников, в то время как увеличить их производство в этот период невозможно.

По словам первого заместителя директора департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергея Петренко, рост цен на тепличные овощи имеет сезонный характер, и если сравнить динамику увеличения стоимости с аналогичным периодом прошлого года, то она не меняет уровень.

А теперь о более калорийной пище. По мнению заместителя генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александра Ярославского, продуктовая составляющая новогоднего стола в цене особо не изменится, за исключением алкоголя и рыбы. По его словам, из-за повышения акцизов алкоголь подорожал примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, а рыба и икра выросли в цене в среднем на 25-30%. «На первое место выходят деликатесы - цены на них и так достаточно высокие, поэтому сильного повышения не будет. Относительно мяса, то в декабре наибольшая его реализация за год, а огромное предложение не даст сильно подскочить ценам. Будет ситуативное повышение несколько дней на Новый год, но население заранее подготовило съестные запасы к праздничному столу, поэтому серьезного изменения стоимости не ожидается», - подчеркнул А.Ярославский.

По словам эксперта аграрного рынка ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тараса Высоцкого, «ситуация стабильная и можно ожидать только определенного подорожания в местах стихийной торговли. Те, кто в последний момент будут покупать у бабушки хрен, могут действительно заплатить за него втрое больше».

Но сумму, которую придется выложить украинцу из своего кошелька, чтобы накрыть новогодний стол, эксперты затрудняются назвать, отмечая, что у каждой семьи свои предпочтения и представления о празднике. «Но есть определенные продукты, которые всегда присутствуют на новогоднем столе. Это - шампанское, по нему будет незначительное повышение против прошлого года, связанное с налоговой политикой. Есть фрукты, которые всегда присутствуют на столе, и если проанализировать динамику цен, то она почти не изменилась в сравнении с прошлым годом. Сладости незначительно подорожали - от 1,5-9% в зависимости от региона. Если в целом проанализировать, то стоимость стола, который накрывает рядовой украинец, существенно не изменится, но это если мы не будем включать в меню деликатесы, то по ним есть ценовые корректировки. Все зависит от того, чем будем себя баловать в новогоднюю ночь», - отмечает С.Петренко.

А.Ярославский также подчеркнул, что сейчас, в условиях экономии, население тратит больше времени на приготовление пищи, и она получается дешевле для бюджета семьи, таким образом украинцы пытаются оптимизировать свои затраты.

Между тем, по подсчетам Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», до 40% затрат на новогодний стол приходится именно на мясо и мясопродукты при средней стоимости застолья 1200 грн. «По сравнению с прошлым годом, затраты в стоимостном измерении на мясопродукты перед Новым годом будут практически на уровне прошлого года. Наибольшим спросом в западных регионах страны пользуется буженина, ветчина и домашние колбасы, а в восточных - сыровяленые и сырокопченые колбасные изделия», - отметила исполнительный директор УКАБ Елизавета Святкивская.

И чтобы не говорили эксперты об экономической ситуации и режиме экономии, украинцы все никак не могут избавиться от привычки закупки на Новый год большего количества продуктов – как говорится, а вдруг кто-нибудь еще зайдет на огонек... По результатам опроса агентства AgriSurvey Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), до 12% продуктов питания, закупленных городским населением Украины к новогоднему столу, не потребляется и портится. В денежном выражении стандартный праздничный стол из четырех взрослых и двух детей в среднем выбрасывает в мусорный ящик 90 грн. Итого по всему городскому населению расход составляет порядка 470 млн. грн.

По словам директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса Гагалюка, во время опроса 54% респондентов указали, что у них во время праздников портится до 5% закупленных продуктов. «Таким образом, по этой группе во время праздников на помойку выбрасывается количество продукции, эквивалентное 850 тонн колбасы «Московской» или 2,5 тыс. тонн свиных ошейков, или же 4 тыс. литров шампанского. Еще у 40% опрошенных портится от 5% до 15% продукции, а это – эквивалент 300 тонн красной икры или 3,5 тыс. тонн твердого сыра, или же 4 тыс. тонн масла», – утверждает Т. Гагалюк.

Такие показатели свидетельствуют о том, что украинцам есть к чему стремиться в плане культуры потребления. В то же время, по данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO), ежегодно в мире портится около 1,3 млрд. тонн продуктов питания, а это около одной трети продукции, предназначенной для потребления.

Итак, если до Нового года ситуация с ценами сохранится довольно стабильной, то в 2012-ом украинцам, у которых не получилось до сих пор отказаться от вредных привычек (может теперь появится стимул), придется раскошелиться. Верховная Рада, причем в преддверии зимних праздников, приняла решение повысить акцизные ставки на табачные изделия на 15%, алкогольные напитки - на 8,9%. Это, несомненно, приведет в повышению цен на указанную продукцию. «Можно ожидать, и это логично, что первая пятерка лидеров водочного рынка повысят цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличение акцизного сбора. По расчетам нашей компании, бутылка легальной водки (емкостью 1 л) подорожает приблизительно на 1,5 грн. Потребители будут искать более доступные напитки, и объемы продаж водки (а, соответственно, и уплаты налогов) – снизятся», - считает генеральный директор ООО «Крымская водочная компания» Джонатан Вейл.

«Повышение в январе 2012 года ( ) приведет к росту цен на табачную продукцию в среднем на 55 копеек», - отмечает директор отдела корпоративных вопросов JTI Украина (Джапан Тобакко Интернешнл Украина) Александр Когут.

Но это будет в следующем году, а пока украинцы атакуют супермаркеты и продуктовые рынки в предновогодней суматохе…

Лилия Коваль (УНИАН)