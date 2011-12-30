С 1 января ужесточается контроль качества товаров - постановление Кабмина

С 1 января 2012 года в Украине будет возобновлена система проверок и контроля за качеством товаров. Соответствующее постановление Кабинет министров принял в понедельник, 26 декабря, сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, отвечая на вопрос журналистов в программе “Экзамен для власти” на Первом национальном телеканале.

По его словам, апеллировать к совести производителей, которые производят сосиски из сои, а в детские тапочки зашивают войлок, зараженный бактериями, - напрасное дело. Ведь совестью у таких бизнесменов “даже не пахнет”. “Там, где речь идет о здоровье и безопасности людей, мы должны принимать очень серьезные меры”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Он уточнил, что к злостным нарушителям технических норм будут применяться жесткие санкции - не только штрафы, но и лишение их лицензии.

Премьер-министр подчеркнул: усиление требований к качеству товаров и контроль за ним приведет к тому, что производить продукцию сомнительного качества станет не просто невыгодно, но и опасно.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ на заседании Кабинета министров 14 декабря поручил срочно разработать изменения к законодательству по обеспечению качества и безопасности товаров на украинском рынке. Премьер-министр отметил необходимость введения штрафных санкций для продавцов товаров, внедрения обязательства собственными силами изымать некачественные товары с рынка, компенсировать нанесенный вред, а также позволить Госпотребнадзору проверять без предупреждения торговые предприятия.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ на брифинге 28 декабря сообщил, что правительство предлагает ввести штрафы за реализацию товаров, которые представляют угрозу жизни потребителей. Как сообщил В.КОПЫЛОВ, согласно предлагаемому правительством законопроекту, при первом выявлении товара, опасного для потребителя, относительно реализатора применяется штраф в размере 5 тыс. грн., в случае повторного установления такого факта, штраф будет составлять трехкратную стоимость партии товара.