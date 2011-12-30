В Украине с начала года в бюджеты поступило 1 млрд. грн. от продажи земли

В Украине в государственный и местные бюджеты с начала текущего года поступило 1 млрд. грн. за счет продажи земельных участков и прав аренды на них.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в госбюджет поступило 101,8 млн. грн.

По данным Госземагентства, органы местного самоуправления и исполнительной власти обеспечили продажу 3,2 тыс. земельных участков и прав аренды на них общей площадью 7,9 тыс. гектаров, стоимостью 683,7 млн. грн.

При этом на земельных торгах продано 68 земельных участков площадью 66,05 гектара, стоимостью 60,9 млн. грн. и прав аренды на 499 земельных участков общей площадью 6,83 тысячи гектаров, стоимостью 25,6 млн. грн.