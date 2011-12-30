Янукович подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» (№ 4268–VI).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Верховная Рада Украины приняла данный закон.

Законом уточнен механизм выплаты компенсации сельхозтоваропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо, законом внесены изменения в пункт 1 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины», которые предусматривают возврат к предыдущему механизму выплаты компенсации, который действовал до 31 декабря 2010 года.

Законом предусмотрено положительную разницу между суммой налоговых обязательств отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода, определенную в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость относительно деятельности по поставкам продукции, платить в специальный фонд Государственного бюджета Украины и на специальный счет, открытый им в органе государственного казначейства в таких размерах:

в 2012 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 30 процентов, а на специальный счет – в размере 70 процентов;

в 2013 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 40 процентов, а на специальный счет – в размере 60 процентов;

в 2014 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 50 процентов, а на специальный счет – в размере 50 процентов.

По закону, перерабатывающее предприятие сумму налога на добавленную стоимость, перечисленную на специальный счет, использует исключительно для выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям компенсации за проданные ими молоко и мясо в живом весе.

Порядок использования оплаченных перерабатывающими предприятиями сумм налога на добавленную стоимость в специальный фонд Государственного бюджета Украины устанавливается Кабинетом министров Украины.