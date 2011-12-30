С чего начинать новогоднее застолье? Советы врача

Врач фитотерапевт Борис СКАЧКО советует начинать новогоднее застолье не с салатов, а с белковой пищи – мяса, рыбы, птицы.

«Правильное питание во время застолья подразумевает, что нужно начинать праздновать не с салатиков, а с тяжелой пищи. Сначала в желудок должна попасть белковая пища – мясо, рыба, птица», - сказал Б.СКАЧКО в интервью УНИАН.

Оливье врач называет «самым большим врагом врачей». «Как правило, люди начинают праздновать именно с этого салата. А это плохо разрешимая задача для поджелудочной железы (особенно для людей с хроническим панкреатитом), если рядышком лег и алкоголь, то можно оказаться с острым панкреатитом в гастроэнтерологии или хирургии.

Еще одна проблема – переедание. Когда человек неправильно кушает, он перегружает желудочно-кишечный тракт, переваренная пища увеличивает объем и вязкость крови, а если человек еще и прилег – полный живот ограничивает подвижность диафрагмы, происходит перегрузка сердца. Это очень серьезный риск по инсультам (их сто лет назад называли «ресторанной болезнью») и инфарктам», - отметил Б.СКАЧКО.

Он объяснил, что 12 часов ночи – это время, когда сердцу очень тяжело работать естественным образом. «Именно в это период в организме густеет кровь, а если мы ее еще подгустили пищей, уже в районе часа-двух ночи есть вероятность попасть в кардиологическое отделение с сердечным приступом инсультом», - предупреждает врач.

Б.СКАЧКО советует, если во время застолья появилось чувство тяжести в желудке – расстегнуть пояс, подвигаться. «Не запивайте мясо и рыбу сладкими газированными напитками. Они препятствуют перевариванию белков, которые 2-3 дня задерживаются в кишечнике, там гниют, вызывая головную боль и плохое самочувствие», - предупреждает врач.

Он также подчеркнул, что жесткое опьянение - это тромбоз сосудов мозга. «Если взять мозг алкоголика со стажем, он похож на швейцарский сыр в хорошую дырочку, потому что там были тромбозы, инфаркты мозга. Если доза алкоголя высокая, сразу же «ложится» печень. Для белковой пищи «симпатичны» только сухие вина, а десертные, полусладкие нужно употреблять со сладкими продуктами», - отметил Б.СКАЧКО.

Чтобы избежать отравления алкоголем, врач советует позаботиться о том, чтобы алкоголь был качественный, для этого его нужно закупать не впопыхах, а заранее. «Не пейте в новогоднюю ночь настойки на травах. В значительных количествах они могут изменять состояние организма. Особенно это касается абсента (настойки на полыни). Это достаточно токсичное растение, и в зависимости от темпов приема и доз, абсент может успокоить, усыпить либо отравить. Если вы очень голодны – вначале поешьте, потому что алкоголь быстрее всасывается в стенки пустого желудка. Хорошо съесть что-то жирное – это уменьшит опьянение. Положите в рюмку несколько ягод клюквы – это поможет печени пережить атаку алкоголя. Не удерживайте долго алкоголь во рту – так он легко всасывается в кровь. После часа ночи – время десертов и легких вин. Мужчинам следует снижать градус, увеличивая интервалы между тостами и уменьшая граммы в рюмке», - отметил Б.СКАЧКО.

Он напомнил, что новогоднее застолье припадает на период православного поста: «Он подразумевает здоровое вегетарианское питание и отказ от употребления алкогольных напитков. Если следовать этим правилам - здоровье не пострадает».