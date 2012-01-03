Завтра осадки ожидаются на западе и севере страны

В среду, 4 января, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточной части, утром и днем в западных и северных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье - умеренные, местами сильные осадки, на остальной территории - без осадков.

На дорогах восточной и западной части местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла; на юге Крыма ночью - 0-5° тепла, днем - 7-12° тепла; в Карпатах ночью - 4-9° мороза, днем - 1-6° мороза.

По Киевской области облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – около 0°, днем - 3-5° тепла.