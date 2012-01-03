Парламенту предлагают внедрить общественный контроль за использованием земель

Верховной Раде Украины предлагается внедрить общественный контроль за использованием и охраной земель.

Соответствующий проект закона был внесен народными депутатами Анатолием МАТВИЕНКО (НУ-НС) и Григорием СМИТЮХОМ (Партия регионов).

Законопроект предусматривает, что основными задачами общественного контроля за использованием и охраной земель является проверка соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления требований земельного законодательства по защите прав на землю юридических лиц и граждан в процессе регулирования земельных отношений; участие общественности в обеспечении реализации государственной политики в сфере охраны и рационального использования земель и соблюдения физическими и юридическими лицами земельного и природоохранного законодательства; осуществление контроля за выполнением целевых программ и мероприятий, предусмотренных градостроительной и землеустроительной документацией относительно использования и охраны земель путем проведения общественной экспертизы соответствующей документации, привлечения общественных организаций к обсуждению программ, проектов и другой проектной документации.

Общественный контроль за использованием и охраной земель осуществляют общественные и другие некоммерческие объединения, созданные в соответствии с Законом Украины „Об объединении граждан”, и граждане Украины.

Общественные инспекторы назначаются органами местного самоуправления по представлению общественных организаций и трудовых коллективов и по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти, которые осуществляют государственный контроль за использованием и охраной земель.

Положение об общественных инспекторах по контролю за использованием и охраной земель утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

К полномочиям некоммерческих объединений граждан в сфере общественного контроля за использованием и охраной земель относятся осуществление анализа, получение необходимой информации и проверка соблюдения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления требований земельного законодательства относительно гарантирования права на землю юридических лиц и граждан в процессе регулирования земельных отношений, с обнародованием результатов проверок и подача предложений в соответствующие органы; обеспечение участия общественности в реализации государственной политики в сфере охраны и рационального использования земель органами исполнительной власти и органами местного самоуправления и т. п.

Законопроектом предусмотрено, что общественные инспекторы по контролю за использованием и охраной земель имеют право беспрепятственно обследовать в установленном законодательством порядке земельные участки, находящиеся в собственности и пользовании юридических и физических лиц, проверять документы относительно использования и охраны земель; давать обязательные для выполнения указания (предписания) по вопросам использования и охраны земель и соблюдения требований законодательства Украины об охране земель в соответствии с их полномочиями; составлять акты проверок или протоколы об административных правонарушениях в сфере использования и охраны земель и соблюдения требований законодательства об охране земель и т. п.

Общественный контроль за использованием и охраной земель организуется сельскими, поселковыми, городскими советами, которые назначили общественных инспекторов, и объединениями граждан, которые своими уставами (положениями) предусмотрели проведение общественного контроля землепользования.