АМК разрешил «Агро-Центру» купить ряд агрофирм

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "Агро-Центр» (г. Киев) на приобретение акций ЧАО «Продовольственная компания «Подолье» (Винницкая обл.) и долей в уставных капиталах ООО «Агрофирма «Иванковцы» (Кировоградская обл.), ООО «Масс-Агро» (Кировоградская обл.) и ООО «Агрофирма «Днипроагролан» (Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК. Сообщается, что данное приобретение обеспечивает ООО «Агро-Центр» превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитентов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter