Во Львове с 1 января в МАФах запрещена продажа алкогольных напитков и пива

С 1 января в киосках Львова запрещено продавать алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво.

Как сообщили сегодня УНИАН в Департаменте экономической политики Львовского городского совета, это предусмотрено постановлением городского совета от 15 декабря 2011 года «Об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) на территории Львова».

«С 1 января постановление вступило в силу, и начали работать комплексные комиссии департамента экономической политики и районных администраций. Первое – это составление протокола, второе, – штраф, третье – это исключение малой архитектурной формы из торговой сети города Львова и прекращение существования», - отметил в комментарии УНИАН городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

По его словам, «самое главное – это малые архитектурные формы, где имеется много случаев продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков несовершеннолетними. Второе – проверки магазинов». «Я поддерживаю мнение, чтобы в супермаркетах были отдельные отделы с отдельным входом, где будут продавать алкоголь. Но предприятиям необходимо дать время на реализацию этого решения. Во многих странах мира есть практика ограничения времени продажи алкоголя и конкретные места с отдельным входом», - отметил мэр Львова.

По информации отдела торговли департамента экономической политики Львовского городского совета, уже на этой неделе работники городского совета и районных администраций будут проводить проверки относительно продажи алкоголя в МАФах. «Еще на этой неделе будем делать предупреждение. А уже на следующей неделе рейды будем проводить совместно с работниками милиции. Поэтому просим и владельцев киосков, и продавцов считаться с этим», - отметила начальник отдела торговли Галина ШАРКО.

Справка УНИАН. Согласно соответствующему постановлению Львовского городского совета, временные сооружения признаны непригодными для торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного). Также, в соответствии с этим постановлением, в магазинах и супермаркетах Львова алкоголь можно продавать только с 12.00 до 20.00.