Госземагентство в 2011 году завершило аэрофотосъемку территории Украины
12:16, 04 января 2012Агро
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Государственное агентство земельных ресурсов в 2011 году завершило аэрофотосъемку территории Украины для обновления планово-картографического материала регионов.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно сообщению, работы выполнены в рамках заключенных договоров компонента D (Землеустроительные работы) по проекту Всемирного банка "Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра".
Кроме этого, Госземагентство работает над формированием технической документации - ортофотопланов и индексных кадастровых карт.
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