Финвозможности Госрезерва и Аграрного фонда должны быть равными - глава Госрезерва

Финансовые возможности Госрезерва Украины и Аграрного фонда Украины должны быть равными - для оперативного и эффективного реагирования на кризисы. Об этом сказал руководитель Госрезерва Украины Алексей ЛЕЛЮК в эфире радио ЭРА, сообщила УНИАН пресс-служба Госрезерва.

По его словам, у государства есть два рычага влияния на рынок - это Госрезерв и Агрофонд, но бюджет Аграрного фонда сегодня больше в разы. «Мы будем выходить на Кабмин, обращаться к правительству с инициативой сбалансировать ситуацию, поскольку возможности и ресурсы Госрезерва не задействованы на полную мощь для создания экономической, продовольственной, энергетической стабильности», - сообщил он.

А.ЛЕЛЮК напомнил, что в сферу управления Госрезерва входит 46 предприятий, также, по словам главы ведомства, именно ДП системы резерва в марте этого года помогли справиться с ситуацией необоснованного повышения цен на муку. "Зерно госрезерва, переработанное в муку на наших предприятиях, позволило удержать цену на социальные сорта хлеба. Как видим, весь год цены на хлеб также остаются стабильными, и в этом есть заслуга Госрезерва тоже», - сказал он.

А.ЛЕЛЮК отметил, что в бюджете на 2012 год на нужды Госрезерва предусмотрено всего 100 млн. грн., но выразил надежду, что эта цифра может быть пересмотрена, если будут урегулированы газовые вопросы между Украиной и Россией. "Для выполнения поставленных государством задач нам необходима сумма в несколько раз выше», - считает руководитель ведомства.