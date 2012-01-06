Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ расширил полномочия Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Согласно документу, Госземагентство Украины будет обеспечивать реализацию государственной политики не только в сфере земельных отношений, но и в топографо-геодезической и картографической деятельности.

Президент внес соответствующие изменения в положение о Государственном агентстве земельных ресурсов Украины, утвержденное Указом главы государства от 8 апреля 2011 года.

Этот Указ вступает в силу с 1 января 2013 года.