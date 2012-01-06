Янукович расширил полномочия Государственного агентства земельных ресурсов
12:26, 06 января 2012Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ расширил полномочия Государственного агентства земельных ресурсов Украины.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.
Согласно документу, Госземагентство Украины будет обеспечивать реализацию государственной политики не только в сфере земельных отношений, но и в топографо-геодезической и картографической деятельности.
Президент внес соответствующие изменения в положение о Государственном агентстве земельных ресурсов Украины, утвержденное Указом главы государства от 8 апреля 2011 года.
Этот Указ вступает в силу с 1 января 2013 года.
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