Минагропрод утвердил квоты добычи водных биоресурсов в 2012 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило квоты добычи водных биоресурсов общегосударственного значения в 2012 году.

Соответствующий приказ от 22.12.2011 №767 опубликован на сайте парламента.

Документом утверждены квоты добычи водных биоресурсов общегосударственного значения в 2012 году в соответствии с лимитами специального использования водных биоресурсов общегосударственного значение в 2012 году.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.