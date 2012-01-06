Минагропрод утвердил квоты добычи водных биоресурсов в 2012 году
14:07, 06 января 2012Агро
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило квоты добычи водных биоресурсов общегосударственного значения в 2012 году.
Соответствующий приказ от 22.12.2011 №767 опубликован на сайте парламента.
Документом утверждены квоты добычи водных биоресурсов общегосударственного значения в 2012 году в соответствии с лимитами специального использования водных биоресурсов общегосударственного значение в 2012 году.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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