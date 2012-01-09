Россия может закрыть границу с Украиной из-за вспышек холеры – главный санврач РФ

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО обеспокоен вспышками холеры в Украине и тем, что питание украинцев будут контролировать не медики, а ветеринары.

Председатель Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.ОНИЩЕНКО не исключает даже закрытия границы, сообщает ТСН.

Как заявил Г.ОНИЩЕНКО, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

"Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это значит, что уже с мая мы довольно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области была зафиксирована вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинскими санитарными властями, не закрывала границу для людей и товаров.

"В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де-факто, это является признанием гражданина Украины животным", - сказал он.

"Именно ветеринары в Украине будут заниматься диагностикой вспышек и их расследованием в лагерях, школах, оздоровительных учреждениях и больницах. Для нас это сигнал для того, чтобы уже с первых рабочих дней 2012 года заняться реструктурированием будущего летнего отдыха российских детей и передислокацией его с украинских курортов в регионы России и в Европу", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он также отметил, что пострадает и местная агроиндустрия, которая осуществляет поставки в Россию.

"Мы начнем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, в первую очередь, молочной, и примем самые жесткие меры при наименьшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в пограничные регионы и крупные города России", - отметил Г.ОНИЩЕНКО.