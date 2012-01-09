Госветфитослужба объясняет, что не только ветеринары будут контролировать продукты

Реформа пищевой отрасли не означает, что отныне только ветеринарные врачи должны контролировать продукты растительного происхождения или специальное диетическое и детское питание.

Об этом заявил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Иван БИСЮК, сообщает «5 канал».

По его словам, в последнее время, к сожалению, увеличилось количество случаев отравления и выявления некачественной продукции питания, поэтому встал вопрос усиления системного контроля за продуктами питания от производства до реализации. В связи с этим Кабинет министров Украины принял решение о создании модели продовольственного контроля за образцами Евросоюза.

«По примеру государств Евросоюза Госветфитослужба Украины в полном объеме сможет контролировать качество и безопасность продуктов питания: от внесения органических и минеральных удобрений в почву, кормов животных, мониторинга остатков пестицидов и ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения и до переработки растительного и животноводческого сырья, надлежащих поставок потребителю, контролируя логистические цепочки и реализацию по всей территории государства», - добавил И.БИСЮК.

«Реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Однако это не означает, что отныне только ветеринарные врачи должны контролировать продукты растительного происхождения или специальное диетическое и детское питание. Именно с этой целью в штат государственной службы компетентного органа будут переведены специалисты из других структур», - отметил И.БИСЮК.

Создание единого государственного органа по контролю за качеством пищевой продукции будет способствовать повышению уровня контроля за ее безопасностью. Компетентный орган формируется на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, в которую войдут специалисты гигиены питания, фитосанитарного направления, карантина и защиты растений.

По словам председателя Госветфитослужбы, до тех пор, пока новообразованный компетентный орган не сможет в полном объеме перенять все функции, их будут выполнять специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые и сегодня профессионально и ответственно выполняют такую деятельность.

Мировая практика постоянно доказывает, что наиболее эффективный и прозрачный контроль за качеством продукции осуществляет единый компетентный орган. В Украине, как и во многих других странах мира, создание такой государственной структуры является прерогативой Президента и правительства, однако на сегодняшний день ни один другой орган, в компетенцию которого входит контроль за безопасностью продукции, не желает терять рычаги влияния, отметил И.БИСЮК.

Он заверил, что новообразованный компетентный орган сохранит полученный опыт и будет более прозрачным, как того требует время и международное сообщество.

Напомним, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО выразил обеспокоенность вспышками холеры в Украине и тем, что питание украинцев будут контролировать не медики, а ветеринары.

Глава Роспотребнадзора считает, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля. При этом Г.ОНИЩЕНКО не исключает даже закрытия границы.

Как заявил Г.ОНИЩЕНКО, он обеспокоен из-за передачи в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

"В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах переданы ветеринарной службе. Де факто, это является признанием гражданина Украины животным", - сказал он.

Он также отметил, что пострадает и местная агроиндустрия, которая осуществляет поставки в Россию. "Мы будем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, прежде всего, молочной, и примем самые жесткие меры при малейшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в приграничные регионы и крупные города России" , - отметил Г.ОНИЩЕНКО.