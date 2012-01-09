Томенко: в Украине стоит урегулировать вопрос аренды земли, а не ее купли-продажи

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе не имеет законного права рассматривать во втором чтении проект закона о рынке земли.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

«Парламент не имеет ни практических, ни правовых оснований рассматривать закон о рынке земли на ближайшей пленарной неделе», - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что в парламенте не было ни одного заседания профильного комитета, во время которого было бы рассмотрено большое количество поправок, внесенных ко второму чтению. При этом, добавил вице-спикер, заседания рабочей группы, где якобы рассматривались соответствующие поправки, не имеют легитимности. «Для того, чтобы рассматривать закон во втором чтении, нужно провести открытое заседание комитета с приглашением всех авторов поправок, и каждая поправка должна быть проголосована», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР также заметил, что власть пытается создать правовые основания для возможности скупки земель несколькими финансово-политическими группами. «Сегодня нужно навести порядок на рынке земли, чтобы не допустить этого», - добавил он. В частности, отметил Н.ТОМЕНКО, нужно навести порядок в системе разделения на паи земель. По его словам, хаос, который происходит с выплатами дивидендов крестьянам, передавшим свои паи в аренду, приобрел критический характер. Поэтому, по убеждению вице-спикера, необходимо установить фиксированные суммы, чтобы они не отличались по всей Украине. Ставка, по словам Н.ТОМЕНКО, должна составлять, минимум, 4%, и выплачиваться исключительно в денежной форме.

Кроме того, добавил Н.ТОМЕНКО, арендаторы паев, которые, преимущественно, являются представителями крупных городов, должны были бы 1% аренды платить сельским советам, и эти средства следовало бы направлять на содержание социальной инфраструктуры. «Не создав условий для создания государственного земельного кадастра и не наведя порядок с арендой паев, любое форсирование принятия закона о рынке земли станет фактором, который дорого будет стоить стране и украинскому селу», - сказал он.