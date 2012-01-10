АМК разрешил кипрской «ТК Фарминг юкрейн лимитед» приобрести три агрохозяйства

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение кипрской компании «ТК Фарминг юкрейн лимитед» (Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ФГ «Степное» (Кировоградская обл.), ООО «Объединенные Аграрные Системы» (г. Киев) и ЧСП «МОЛНИЯ-1» (Харьковская обл.). Об этом говорится в сообщении ведомства, переданном агентству УНИАН. Сообщается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

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