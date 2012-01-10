АМКУ разрешил кипрской компании приобрести сахзавод и элеватор в Киевской области

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Private company limited by shares «Austock Limited» (Кипр) на приобретение акций ОАО «Белоцерковский элеватор», ЗАО «Васильковхлебопродукт», и ОАО «Рокитнянский сахарный завод» (все - Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что это обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.