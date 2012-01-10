АМКУ разрешил кипрской компании приобрести сахзавод и элеватор в Киевской области
12:10, 10 января 2012Агро
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Private company limited by shares «Austock Limited» (Кипр) на приобретение акций ОАО «Белоцерковский элеватор», ЗАО «Васильковхлебопродукт», и ОАО «Рокитнянский сахарный завод» (все - Киевская обл.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Сообщается, что это обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
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