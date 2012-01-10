Украина за полугодие экспортировала 9,4 млн. тонн зерна

Украина в первом полугодии 2011-2012 маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 — 30 июня 2012 г.) экспортировала 9,4 млн. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА.

«Несмотря на декабрьский спурт, сдерживаемый хронической нехваткой вагонов-зерновозов, украинским экспортерам по итогам первого полугодия 2011-2012 МГ удалось отгрузить на экспорт 9,4 млн. тонн зерна по всем направлениям - и по морю, и по суше», - отметил С.СТОЯНОВ. В частности, было экспортировано пшеницы — 2,7 млн. тонн, кукурузы – 4,7 млн. тонн, ячменя – 1,8 млн. тонн. Также сообщается, что рекордным в декабре был общий месячный экспорт зерна из урожая 2011 года – около 2,6 млн. тонн.

«Если брать во внимание определенные «национальным» балансом объемы экспорта зерна из Украины в 2011/12 МГ на уровне 26 млн. тонн из 55 млн. тонн валового сбора в «окончательном» весе, то на второе полугодие МГ (январь-июнь) перед Украиной стоит задача экспортировать почти 17 млн. тонн зерна. При этом... в переходящих запасах баланс «видит» рекордные, цифры – свыше 9 млн. тонн зерна, в том числе — 6,2 млн. тонн пшеницы», - отметил С.СТОЯНОВ.

«При условии сохранения на текущем уровне спроса на наше зерно на внешних рынках из Украины за следующие полгода, думаю, может быть отгружено до 1 июля т.г.: кукурузы - порядка 10 млн. тонн (лучшее зерно уже отобрано, дальше будет все сложнее формировать по качеству экспортные партии, плюс проблемы с вагонами-зерновозами), пшеницы — 2-2,5 млн. тонн (стоит помнить о грядущих, рекордных за последние 10 лет, мировых переходящих запасах пшеницы на 1 июля т.г. Наши возможные проблемы с потерями площадей озимой пшеницы могут оказаться почти сугубо внутренними ввиду хороших видов на озимые и в России, и в Европе, и в США) и ячменя — максимум 0,5 млн. тонн (даже после отмены экспортной пошлины его просто не из чего отбирать для экспорта. По состоянию на 1 декабря мобильные товарные ресурсы ячменя в стране составляли всего 2,7 млн. тонн, разбросанные по тысячам владельцев). Вот и набирается пока 12,5-13 млн. тонн экспорта зерна на вторую часть МГ, что с учетом ранее отгруженного (9,4 млн. тонн) никак не дает балансового показателя 26 млн. тонн, и 3,5-4 млн. тонн могут пополнить запасы зерна в стране на 1 июля т.г. до уровня свыше 13 млн. тонн, превратив их в остатки, не планируемые, фактически сами по себе получившиеся на фоне управляемого рынка», - отметил С.СТОЯНОВ.