Завтра температура будет колебаться от 10° мороза в Карпатах до 6° тепла в Крыму

В среду, 11 января, в Украине температура будет колебаться от 10° мороза в Карпатах до 6° тепла в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине облачно с прояснениями. В восточных, областях Прикарпатье, Крыму и Приазовье ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-1° мороза, на севере Левобережья - до 9° мороза, в Крыму и Приазовье от 2° мороза до 3° тепла, днем в Украине около 0°, в Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью 10-5° мороза, днем 6-1° мороза.

В Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-1° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

По г. Киеву без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 5-3° мороза, днем – около 0°.