Контроль за заключением договоров залога и ипотеки земель усилят

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за заключением договоров залога и ипотеки земельных участков и прав на них».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данным законом внесены изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «Об ипотеке», согласно которым передача земельного участка в залог (или права на него) осуществляется при условии присвоения этому земельному участку кадастрового номера. Соответственно, одним из существенных условий ипотечного договора при ипотеке земельного участка должен быть его кадастровый номер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 20 декабря 2011 г.