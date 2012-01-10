ВР отказалась отменить ответственность за самогоноварение

Верховная Рада Украины отказалась отменить ответственность за самогоноварение.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» проголосовали только 35 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Проектом закона предлагалось изъять статью 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающую наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других горячительных спиртных напитков домашнего изготовления, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их изготовления.