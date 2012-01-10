В Житомирской области в декабре больше всего подорожали какао, говядина и кофе

В Житомирской области в декабре 2011 года больше всего подорожали какао, говядина и кофе, а больше всего подешевели овощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

В частности, на продовольственном рынке в декабре 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились к ноябрю на 0,8%.

Так, в регионе в декабре по сравнению с ноябрем какао подорожало на 20,3%, говядина - на 18,5%, кофе - на 17,5%. На 6,3% подорожали яйца, на 1,5% - молоко, на 0,3-0,2% - масло, сыры, кисломолочная продукция, маргарин. При этом в указанном периоде значительно подешевели овощи - на 46% (в основном за счет снижения цен на капусту - на 82,0%, картофель, корнеплоды, лук и грибы, овощи, выращенные из семян, - на 62,8-24,6%), рис - на 7,1%, сахар, мука и крупы, а также животные жиры - на 5,1-3,8%.

В пределах 1,9-0,7% снизились цены на масло, макаронные изделия, рыбу и продукты из нее.

Алкогольные напитки, табачные изделия стали дешевле на 0,2%, в том числе алкогольные напитки - на 0,3%.

Плата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива осталась на уровне ноября 2011 года.

В сфере здравоохранения цены поднялись на 0,1%, что связано с подорожанием фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 0,2%.

Прирост цен на услуги транспорта в целом составил 0,8%, что обусловлено увеличением стоимости перевозок автодорожным пассажирским транспортом на 2,0%.

Услуги отдыха и культуры снизились в цене на 0,8%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - на 0,5%, бытовая техника - на 1,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен по области в декабре 2011 г. составил 99,5%, с начала года - 103,9%.