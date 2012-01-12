Роспотребнадзор накручивает конфликт - теперь раскритиковал качество украинских сыров

Роспотребнадзор считает, что поставляемые в РФ из Украины сыры должны классифицироваться как "сырный продукт" из-за большого содержания растительных компонентов и отмечает общее ухудшение качества молочной продукции украинских производителей, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства, передает РИА Новости.

"Анализ находящейся в обороте на российском рынке молочной продукции украинского производства показал, что в последний период произошло ухудшение ее потребительских свойств, что чаще всего происходит из-за бесконтрольного использования растительных компонентов", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что в таком случае сыры из Украины, согласно Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, можно идентифицировать только как сырный продукт.

"Такие обстоятельства имеют признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшую тревогу в данном случае вызывают ЗАО "Пирятинский сырзавод" (Сумская область), ОАО "Великобурлукский сыродельный завод" (Харьковская область), ОАО "Звенигородский сыродельный комбинат" (Черкасская область), ОАО "Охтырский сыркомбинат" (Сумская область), ООО "Гадячсыр", ООО "Техмолпром" (город Гадяч, Полтавская область), ООО "Производственное объединение "Молис" (Запорожская область), ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" (Хмельницкая область), Крыжопольский филиал ООО "Интер Фуд" (Винницкая область).

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инициировала процедуру предотвращения нарушений требований закона", - отмечается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в 2011 году Украина только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5 тысячи тонн сыров.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в воскресенье заявил, что РФ ужесточит контроль за украинской аграрной продукцией в связи с тем, что на Украине с 2012 года контроль за продовольствием будет осуществлять ветеринарная служба.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО должен публично извиниться за свои высказывания относительно контроля в Украине за качеством продуктов питания.

Об этом К.ГРИЩЕНКО написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В любом случае сейчас самое лучшее для ОНИЩЕНКО - публично извиниться за свои высказывания», - написал К.ГРИЩЕНКО.

«Широко разошлось заявление главсанврача РФ ОНИЩЕНКО относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт контроля, который мы внедряем? Не понимаю», - добавил министр.