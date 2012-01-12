"Продуктовый" конфликт России и Украины: в центре внимания сыр

В Роспотребнадзоре заявляют об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, поставляемой в РФ из Украины в последнее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в 2011 г. Украина только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5 тыс. т сыров.

«Анализ находящейся в обороте на российском рынке молочной продукции украинского производства показал, что в последний период произошло ухудшение ее потребительских свойств, что чаще всего происходит из-за бесконтрольного использования растительных компонентов», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что согласно Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, такую продукцию можно идентифицировать лишь в качестве сырного продукта. Среди прочего, такие обстоятельства имеют признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, закрепленного пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

По информации ведомства, особую тревогу в этой связи вызывает продукция следующих украинских изготовителей:

ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Сумская область);

ОАО «Великобурлукский сыродельный завод» (Харьковская область);

ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская область);

ОАО «Охтырский сыркомбинат» (Сумская область);

ООО «Гадячсыр», ООО «Техмолпром» (г. Гадяч, Полтавская область);

ООО «Производственное объединение «Молис» (Запорожская область);

ЧАО «Хмельницкая маслосырбаза» (Хмельницкая область);

Крыжопольский филиал ООО «Интер Фуд» (Винницкая область).

Сообщается, что в соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом.

«Исходя из вышеизложенного, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инициировала процедуру предотвращения нарушений требований закона согласно положениям частей 2 и 3 статьи 27 Технического регламента», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в 2011 году Украина только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5 тысячи тонн сыров.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в воскресенье заявил, что РФ ужесточит контроль за украинской аграрной продукцией в связи с тем, что на Украине с 2012 года контроль за продовольствием будет осуществлять ветеринарная служба.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО должен публично извиниться за свои высказывания относительно контроля в Украине за качеством продуктов питания.

Об этом К.ГРИЩЕНКО написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В любом случае сейчас самое лучшее для ОНИЩЕНКО - публично извиниться за свои высказывания», - написал К.ГРИЩЕНКО.

«Широко разошлось заявление главсанврача РФ ОНИЩЕНКО относительно Украины. Чем ему не угодил евроопыт контроля, который мы внедряем? Не понимаю», - добавил министр.