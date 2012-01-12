Российские производители молока за ограничение украинских поставок

Национальный союз производителей молока России ("Союзмолоко") предлагает приостановить импорт из Украины сыров, качество которых не отвечает нормам российского законодательства, до исправления ситуации.

Об этом сообщил председатель правления союза Андрей ДАНИЛЕНКО, передает РИА "Новости".

Ранее в четверг Роспотребнадзор заявил, что в последнее время наблюдается ухудшение потребительских свойств молочной продукции и сыров, в частности украинского производства, что вызвано в основном бесконтрольным использованием растительных жиров.

"Мы уже давно говорим о проблемах с качеством украинских сыров. Нас очень беспокоит то, что объем производства молока на Украине падает, при этом более 75% общего производства молока приходится на частный сектор. В это же время производство сыров в стране растет, и объем производства других видов молочной продукции не падает. С другой стороны, Украина является крупнейшим в мире импортером тропического пальмового масла", - отмечает в свою очередь А.ДАНИЛЕНКО.

Вместе с тем, добавил он, в Украине нет технического регламента на молоко и молочную продукцию, который действует в России и ограничивает использование растительных жиров при производстве сыров.

"И это очень серьезно влияет на наш рынок, так как себестоимость продукции с высокой долей растительных жиров существенно ниже, и получается очень несправедливая конкурентная борьба. Я уже не говорю о том, что самый главный вопрос - это здоровье нашего населения, - подчеркнул ДАНИЛЕНКО. - Беспокойство Геннадия Григорьевича (ОНИЩЕНКО, глава Роспотребнадзора - УНИАН) я считаю абсолютно обоснованным и правильным, тем более что мы уже давно этот вопрос ставим".

По его словам, надо ужесточить контроль и остановить поставки с Украины до тех пор, пока эти заводы не начнут делать сыр из молока, как положено.

Если украинские производители будут использовать растительный жир, то они должны в этом случае свою продукцию называть не сыром, а сырным продуктом, согласился с требованием Роспотребнадзора председатель правления "Союзмолока". Он напомнил, что это предусмотрено российским техрегламентом на молоко и молочную продукцию. "Сейчас они этого не делают. Называют сыром, а на самом деле это сырный продукт, то есть вводят нашего потребителя в заблуждение", - заметил А.ДАНИЛЕНКО. Сыр не должен содержать растительные жиры, а в сырном продукте доля этих жиров не должна превышать 50%.

По его словам, российские и белорусские производители в настоящее время имеют очень большие запасы сыров на своих складах. "Поэтому, даже если будут приостановлены поставки сыров с Украины, это никак не повлияет на наш внутренний рынок и с точки зрения обеспеченности сырами и с точки зрения цен на эту продукцию", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Роспотребнадзора, в 2011 году Украина только за 10 месяцев поставила на российский рынок 55,5 тысячи тонн сыров.

В воскресенье, 8 января, глава Роспотребнадзора Г. ОНИЩЕНКО заявил, что РФ ужесточит контроль за украинской аграрной продукцией в связи с тем, что на Украине с 2012 года контроль за продовольствием будет осуществлять ветеринарная служба. В ответ глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО на своей странице в Twitter написал, что ОНИЩЕНКО должен извиниться за свои высказывания об украинской системе контроля за пищевой продукцией.