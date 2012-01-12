Беларусь сохранила порядок распределения тарифных квот на ввоз мяса

Минск. В Беларуси порядок распределения тарифных квот на ввоз мяса в 2012 году будет неизменным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 10 января 2012 года №28.

Так, с 1 января по 1 августа 2012 года 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь говядины, свинины и свиного тримминга, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы распределяются пропорционально заявленным объемам между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, заявившими потребность в использовании тарифных квот для собственного производства.

«Распределение с 15 сентября 2012 года тарифных квот на ввоз говядины, свинины или птицы, не использованных на 1 августа текущего года, будет происходить на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности, получивших часть тарифных квот до 1 августа текущего года», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Согласно решению Комиссии Таможенного союза, тарифная квота на 2012 год на ввоз свинины со свиным триммингом составляет 60 тыс. т, говядины - 5 тыс. т, на мясо и субпродукты птицы - 15 тыс. т. Размер квот остался на уровне 2011 года.