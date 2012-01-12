Ефремов: закон о рынке земель парламент рассмотрит на следующей сессии

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что закон о рынке земель парламент рассмотрит на следующей сессии.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в парламенте.

По словам А.ЕФРЕМОВА, большинство не торопится с принятием закона о рынке земель. Он отметил, что сейчас все делается для того, чтобы был подготовлен документ, «который бы не вызывал нареканий». По словам А.ЕФРЕМОВА, профильный комитет «позавчера работал до поздней ночи и рассмотрел все поправки к данному законопроекту».

Лидер фракции ПР подчеркнул, что 55% поправок представителей меньшинства были учтены. Но поскольку у специалистов юридического и научно-экспертного управлений ВР много работы, и они не успеют подготовить законопроект о рынке земель, то на этой неделе депутаты его рассматривать не будут.

«Не видим необходимости его рассмотрения на текущей неделе. Через три недели, когда начнет работу следующая сессия, я думаю, у нас будут все возможности, и будет готов документ для рассмотрения», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

Настоящим законом мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено продлить до 2013 года.

Парламент на этой неделе планировал рассмотреть этот законопроект во втором чтении, однако оппозиционные фракции выступили против.

11 января председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил профильному парламентскому комитету окончательно отработать текст законопроекта о рынке земель для вынесения его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 1035 предложений.