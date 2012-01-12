Минагропрод разрабатывает новые формы поддержки развития молочной отрасли

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины анализирует и разрабатывает новые формы развития молочного животноводства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, об этом сегодня, 12 января, в ходе рабочего визита в Житомирскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, отметив, что отечественное молочное животноводство требует инновационных подходов к предоставлению государственной поддержки.

«Молочное животноводство является чрезвычайно важным для аграрного сектора нашей страны. Потому что, во-первых, молочная продукция является экспортноориентированной, а во-вторых, мы должны обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому сейчас министерство в поисках наиболее оптимальной и эффективной поддержки молочников и стабилизации молочной отрасли. В прошлом году мы аккумулировали НДС на специальных счетах, нашли понимание с молокоперерабатывающими предприятиями. Они гарантируют, что увеличат товарность молока и построят молокоприемные пункты в селах », - отметил глава Минагропрода.

«Сегодня мы договорились с руководством области, совместно будем выделять средства из областного и республиканского бюджетов для поддержки фермерских хозяйств и развития молочной отрасли. Это позволит, и контролировать средства, и стимулировать развитие », - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.